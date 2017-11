U2 anuncia novo álbum de 'cartas intimistas'

Nova York 01/11/2017 | 19h12

O U2 revelou nesta quarta-feira (1º) detalhes sobre o seu novo álbum, que pode ser descrito como uma reunião de "cartas intimistas", escritas como se eles já tivessem falecido.

O grupo irlandês divulgou que "Songs of Experience" -- uma espécie de continuação do último trabalho lançado pela banda em 2014, o disco "Songs of Innocence" -- será lançado no dia 1º de dezembro.

A respeito das composições existentes no álbum, o U2 contou que o vocalista Bono teve como inspiração suas conversas com Brendan Kennelly, conhecida como a 'melhor poeta viva existente na Irlanda'.

Kennelly aconselhou o líder da banda, de 57 anos, a "'escrever como se já estivesse morto', o que resultou em uma coleção de canções em formato de cartas intimistas, cujos destinatários incluem lugares e pessoas próximas ao círculo virtuoso do cantor -- familiares, amigos, fãs, e até ele mesmo", declarou a banda em um comunicado.

A clássica banda já lançou duas faixas do novo disco, intituladas "You're the Best Thing About Me" e "The Blackout", retornando ao som pesado característico do seu trabalho que marcou o início dos anos 1980 e a metade dos anos 1990.

O U2 também anunciou uma turnê americana que terá início no dia 2 de maio do próximo ano, em Tulsa, Oklahoma, para divulgar seu novo CD.

Na semana passada, o grupo finalizou a sua última turnê mundial no Brasil, que comemorou os 30 anos do lançamento do seu mais famoso álbum, "The Joshua Tree".

"The Joshua Tree" teve como influência as raízes da cultura americana e irlandesa e carregou em suas canções um intenso tom de crítica política, tratando de assuntos como a Guerra Fria e as ações intervencionistas na América Latina.

No último ano os membros da banda haviam comunicado ter finalizado o seu mais novo álbum, porém decidiram adiar o lançamento e continuar trabalhando em sua produção após a polêmica eleição do atual presidente americano Donald Trump, sob argumento de que deveriam refletir melhor a respeito desse tema.

* AFP