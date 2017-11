Trump: 'Putin me disse que não se intrometeu' na eleição americana

Hanói 11/11/2017 | 09h42

O presidente americano, Donald Trump, disse neste sábado (11) que seu colega russo, Vladimir Putin, garantiu-lhe que "não se intrometeu" na última disputa pela Casa Branca, em 2016, a qual levou o magnata nova-iorquino ao poder.

"Me disse que, de modo algum, se intrometeu nas nossas eleições", declarou Trump aos jornalistas que o acompanhavam no avião presidencial Air Force One rumo a Hanói.

"Realmente, acho que, se ele me disse isso, disse de verdade", acrescentou.

Em reação também neste sábado, o presidente Putin considerou que as acusações de ingerência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos são "fantasias".

"Tudo o que está ligado ao suposto caso de ingerência russa nos Estados Unidos está ligado à luta política interna nesse país", declarou Putin em Danang, onde participa da cúpula da Apec.

"São fantasias", minimizou, em entrevista coletiva.

A relação de Trump com a Rússia tem sido polêmica desde sua chegada ao poder, e vários de seus colaboradores de campanha mais próximos estão sendo investigados por suspeita de conluio com o Kremlin.

Os dois presidentes se viram em Danang, por ocasião da cúpula do fórum econômico Apec.

Ambos conversaram "duas, ou três, vezes", contou Trump aos jornalistas.

