Washington 03/11/2017 | 12h07

O presidente Donald Trump partiu nesta sexta-feira para sua viagem pela Ásia, que ganhou mais um dia em sua agenda, já que o magnata decidiu participar de última hora em uma cúpula regional.

O avião presidencial Air Force One partiu da base militar de Andrews, em Maryland, pouco depois das 11H30 de Brasília.

Depois de uma escala no Havaí, Trump visitará o Japão, a Coreia do Sul, a China, o Vietnã e as Filipinas entre 3 e 15 de novembro.

* AFP