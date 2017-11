Trump Jr. 'ensina socialismo' para filha e recebe chuva de críticas

Washington 01/11/2017 | 15h12

Um tuíte de Donald Trump Jr. pelo Dia das Bruxas, no qual disse explicar a sua filha o que é o "socialismo", provocou uma chuva de críticas nas quais o primogênito do presidente americano é chamado de ignorante e egoísta.

"Vou pegar metade dos doces da Chloe esta noite e dá-los a alguma criança que ficou em casa. Nunca é cedo demais para ensiná-la sobre socialismo", escreveu Donald Trump Jr. no Twitter na noite de terça-feira (31), junto com uma foto de sua filha com um balde de guloseimas.

Na terça-feira foi celebrado nos Estados Unidos o Halloween (Dia das Bruxas), uma festa tradicional em que as crianças se fantasiam e vão de casa em casa ao cair da noite pedir doces para não fazer travessuras.

Rapidamente a mensagem provocou inúmeras reações, a maioria zombando da ideia do filho do presidente.

"Sério? Sua filha não tem o suficiente? Alguns de nós chamam isso de dividir. Alguns de nós fomos pedir doces com uma caixa para doações para fazer doações ao Unicef", comentou Padma Lakshmi, ex-modelo de origem indiana que foi apresentadora do programa Top Chef.

"Devia prometer a ela algumas guloseimas para você parecer bonzinho, mas não dar nada. Nunca é muito cedo para ensiná-la sobre a Organização Trump", aconselhou o jornalista Adam Weinstein, fazendo referência a uma polêmica sobre um cheque de 25.000 dólares oferecido por Donald Trump à família de um militar morto no Afeganistão que nunca foi entregue.

A estrela do YouTube @Bearpigman disse a Donald Trump Jr. que "'socialismo' foi ela ter recebido os doces gratuitamente. Você pegar a metade por razões que ela não consegue entender é capitalismo".

"Querida, está vendo essas guloseimas grátis que você recebeu? Não divida com ninguém. Assim é como os Trump agem. Somos egoístas", comentou outra internauta identificada como @Trisha_Bateman, destacando em uma mensagem posterior que "os doces do Halloween são doces grátis que outras pessoas compraram e entregaram gratuitamente".

"Gratuitamente?", respondeu a essa mensagem @OneNation0, seguidor de Donald Trump. "Eu tive que pagar seis dólares pela bolsa que comprei. Esse é o problema com vocês democratas, vocês PENSAM que tudo é GRÁTIS", escreveu.

* AFP