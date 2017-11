Trump espera que Deus ajude tripulantes de submarino argentino perdido

Washington 22/11/2017 | 20h43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta quarta-feira (22) a sua esperança de que Deus ajude os tripulantes de um submarino argentino desaparecido há sete dias e que é objeto de uma busca multinacional.

"Dei a ordem de ajudar a Argentina na busca e resgate do submarino perdido. Há 45 (sic, são 44) pessoas a bordo e não temos muito tempo mais. Que Deus esteja com eles e com os argentinos!", tuitou o presidente americano.

Aeronaves e navios de 13 países participam da busca do submarino, que está desaparecido desde quarta-feira (15), em operações que cobrem uma área de aproximadamente 500.000 km2 no Atlântico Sul.

Nesta mesma quarta-feira, um porta-voz da Armada argentina admitiu que no caso de o submarino estar submerso, a situação a crítica pois a disponibilidade de oxigênio para os 44 tripulantes estaria no limite.

"Não há rastros. Não há nenhum tipo de contato detectado nem indícios. Estamos em uma fase crítica de oxigênio no sétimo dia, se o cenário for de imersão", disse o porta-voz, Enrique Balbi.

* AFP