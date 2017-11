Trump escolhe Jerome Powell para presidir o Fed

Washington 01/11/2017 | 20h52

O presidente Donald Trump informou ao governador do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Jerome Powell que o escolheu para substituir Janet Yellen à frente do banco central americano, noticiou nesta quarta-feira o jornal The Wall Street Journal.

O jornal citou duas pessoas familiarizadas com o tema, dizendo que Trump conversou com Powell nesta terça-feira para lhe comunicar a decisão.

Caso a indicação seja confirmada pelo Senado, Powell substituirá Yellen quando seu mandato de quatro anos à frente do Fed chegar ao fim em fevereiro. Powell já passou por esse processo de confirmação para se tornar membro da direção do Fed.

Yellen era uma potencial candidata e na manhã desta quarta-feira Trump a qualificou de "excelente". No entanto, ele já havia deixado claro que queria deixar sua marcar em todas as suas nomeações.

Esta será a primeira vez desde o governo de Jimmy Carter, na década de 1970, que um presidente americano não confirma para um novo mandato a um chefe do Fed nomeado pelo antecessor.

Depois de meses de debate público, os analistas dizem que Powell é uma opção intermediária para o presidente, que desejava marcar o fim da era Obama, enquanto os mercados preferiam a continuidade e favoreciam Yellen.

Advogado que não exerce a profissão e que vota com a maioria dos membros do Fed desde que foi designado por Barack Obama em 2012, Powell é visto como um centrista e mais aberto à agenda de desregulação do governo Trump.

* AFP