Trump e Putin se reunirão na sexta-feira no Vietnã

Moscou 09/11/2017 | 06h10

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão na sexta-feira no Vietnã, à margem da reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), informou o conselheiro do Kremlin Yuri Ushakov, citado pelas agências de notícias russas.

"Será no dia 10 de novembro", afirmou Ushakov, citado pela agência oficial TASS, antes de informar que o horário do encontro "está sendo decidido".

Os dois presidentes já se reuniram em julho, à margem do encontro de cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha, por duas horas e meia.

* AFP