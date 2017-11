Trump e Putin dão um rápido aperto de mão no Vietnã

Danang 10/11/2017 | 14h12

Donald Trump e Vladimir Putin deram um rápido aperto de mão nesta sexta-feira (hora local) no jantar de gala da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), depois de dias de especulações sobre o encontro dos dois.

Não se sabe se os dirigentes mantiveram uma conversa mais substancial durante sua visita ao Vietnã, depois de dias de comunicados contraditórios do Kremlin e da Casa Branca.

Antes da viagem, Trump indicou que esperava conversar com seu colega russo durante a visita ao Vietnã para pressionar Moscou a apoiá-lo em relação à crise com a Coreia do Norte.

No jantar da Apec, os dois apertaram-se as mãos e posaram rapidamente para a foto com os demais líderes regionais, todos usando trajes tradicionais.

* AFP