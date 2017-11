Trump designa a Coreia do Norte como patrocinadora do terrorismo

Washington 20/11/2017 | 19h37

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira a designação da Coreia do Norte como Estado patrocinador do terrorismo, em um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang.

"Os Estados Unidos designam a Coreia do Norte como Estado patrocinador do terrorismo. Isso deveria ter ocorrido há tempos", afirmou Trump na Casa Blanca.

Ele acrescentou que o governo norte-coreano "apoiou repetidamente atos de terrorismo internacional".

Mais tarde, entretanto, o secretário de Estado, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos ainda têm "esperança" de que a diplomacia funcionará para conter a escalada de tensões com Pyongyang.

"Ainda temos esperança na diplomacia", disse Tillerson, que acrescentou que, no entanto, Washington "continuará fazendo pressão sobre a Coreia do Norte para convencer outros países a adotarem ações por conta própria".

A Coreia do Norte já havia sido incluída nesta lista em 1988 pelo governo de Ronald Reagan por causa da derrubada de um avião sul-coreano no ano anterior, mas foi retirada em 2008, durante a administração de George W. Bush.

Atualmente nesssa lista figuram apenas o Irã, o Sudão e a Síria. Cuba foi retirada em 2015.

A inclusão da Coreia do Norte representa a adoção de novas sanções "em apoio a nossa campanha de pressão máxima para isolar esse regime assassino", afirmou o presidente americano.

Em breve, segundo ele, o departamento do Tesouro anunciara uma nova e forte sanção contra a Coreia do Norte.

Trump afirmou que a Coreia do Norte "deve por fim a seu programa ilegal de desenvolvimento de mísseis balísticos e cessar todo o apoio ao terrorismo internacional".

* AFP