Washington 20/11/2017 | 15h12

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira a designação da Coreia do Norte como Estado patrocinador do terrorismo, em um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang.

"Os Estados Unidos designam a Coreia do Norte como Estado patrocinador do terrorismo. Isso deveria ter ocorrido há tempos", afirmou Trump na Casa Blanca.

Ele acrescentou que o governo norte-coreano "apoiou repetidamente atos de terrorismo internacional".

* AFP