Trump condena 'horrível e covarde' ataque contra mesquita no Egito

Washington 24/11/2017 | 13h57

O presidente Donald Trump condenou o "horrível e covarde" ataque com bombas e armas de fogo que matou mais de 200 pessoas em uma mesquita do Egito nesta sexta-feira.

"O mundo não pode tolerar o terrorismo, devemos derrotá-los militarmente e desacreditar a ideologia extremista que forma as bases de sua existência", afirmou Trump no Twitter.

Ao menos 235 pessoas morreram nesta sexta-feira no ataque contra uma mesquita no norte do Sinai egípcio, realizado por homens armados no momento da grande oração semanal, no mais mortal ocorrido no Egito nos últimos anos.

O atentado, que ainda não foi reivindicado, aconteceu na mesquita Al-Rawda, no vilarejo de Bir al-Abed, a oeste de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte, região onde as forças de segurança combatem a facção egípcia do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

* AFP