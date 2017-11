Trump chega às Filipinas para cúpula da Asean

Manila 12/11/2017 | 08h42

O presidente americano, Donald Trump, chegou às Filipinas neste domingo (12), procedente do Vietnã, para participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), última etapa de uma viagem asiática de 12 dias.

Durante sua estada nas Filipinas, Trump se reunirá com o presidente filipino, Rodrigo Duterte, cuja "guerra contra as drogas", que já deixou milhares de mortos no arquipélago, é criticada por organizações de defesa dos direitos humanos.

As relações entre Washington e Manila - dois aliados unidos por um acordo de defesa - degradaram-se de forma considerável desde que Duterte foi eleito em junho de 2016.

O então presidente dos Estados Unidos Barack Obama também reprovou seus métodos para lutar contra o tráfico de drogas, o que lhe valeu o tratamento de "filho da puta" por parte de Duterte.

