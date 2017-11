Trump alerta que Japão poderia agir contra a Coreia do Norte

Washington 03/11/2017 | 12h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a China na quinta-feira à noite que o Japão, uma "nação guerreira", poderia agir por conta própria se a ameaça representada pela Coreia do Norte não for contida.

As observações do presidente acontecem pouco antes de partir em sua primeira viagem à Ásia desde sua posse, num giro que será dominado pela ameaça nuclear de Pyongyang.

"O Japão é uma nação guerreira, e eu digo à China e a todos (...) terão um grande problema com o Japão se deixarem a Coreia do Norte seguir como está", disse Trump à FoxNews.

No entanto, Trump também ressaltou que o presidente chinês, Xi Jinping, foi "realmente fantástico" com a Coreia do Norte e que "a China está nos ajudando".

* AFP