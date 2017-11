Tropas sírias e aliados retomam grande parte da última cidade nas mãos do EI

Beirute 18/11/2017 | 13h37

Tropas sírias e combatentes aliados avançaram neste sábado (18) em direção a Albu Kamal, último reduto urbano do Estado Islâmico (EI) no país, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A cidade, situada na rica região petroleira de Deir Ezzor, já mudou de mãos várias vezes. Por diversas vezes foi anunciada pelo governo a conquista dessa localidade, que foi novamente perdida por contra-ataques do EI.

O exército sírio e os aliados libaneses, iranianos e iraquianos voltaram a entrar na cidade há dois dias e, neste sábado, retomaram grande parte do território, segundo informações do OSDH.

"As forças do regime sírio, o Hezbollah libanês, a Guarda Revolucionária e as milícias iraquianas obtiveram o controle de mais de 80% de Albu Kamal neste sábado, depois de um ataque de grande magnitude iniciado na sexta-feira à noite", indicou o OSDH, organização cuja direção pertence a Rami Abdel Rahman, com sede em Londres.

"O EI retrocedeu aos bastiões do norte e nordeste da cidade. Os combates continuam", disse Rahman à AFP.

O OSDH indicou que a nova ofensiva ocorreu após um forte bombardeio das forças russas aliadas e que as tropas avançam com mais precaução que nos ataques anteriores, para evitar perder o domínio sob o local retomado.

Neste sábado, a televisão estatal síria exibiu imagens de Albu Kamal, onde podem ser vistas colunas de fumaça e ouvidas explosões.

* AFP