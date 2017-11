TOPSHOTS Recente terremoto no Irã fez 483 mortos, segundo balanço atualizado

Teerã 26/11/2017 | 12h37

O terremoto que atingiu o oeste do Irã em 12 de novembro matou 483 pessoas, de acordo com um novo balanço divulgado nesta domingo pela agência oficial iraniana Irna.

O aumento do número de mortos, em comparação com os últimos publicados em 17 de novembro (436 mortes), é devido ao falecimento de pessoas feridas na catástrofe e à identificação de vítimas que foram enterradas apressadamente, de acordo com Irna e outros meios de comunicação iranianos.

Um violento terremoto de magnitude 7,3 foi sentido na madrugada do dia 13 de novembro em toda a região ocidental do Irã. Todas as vítimas iranianas foram identificadas na província de Kermanshah, na fronteira com o Iraque, onde o desastre matou oito pessoas.

No Irã, o terremoto também deixou mais de 12.380 feridos e destruiu ou danificou cerca de 30.000 residências, segundo dados oficiais.

