TOPSHOTS Jogadores de basquete dos EUA detidos na China voltam ao seu país

Los Angeles 15/11/2017 | 08h52

Três jogadores de basquete universitário dos Estados Unidos, detidos na China por furto, voltaram ao seu país na terça-feira (14), depois da intervenção do presidente Donald Trump, informou a imprensa local.

Os jogadores da UCLA LiAngelo Ball - irmão mais novo do astro do Los Angeles Lakers Lonzo Ball - Cody Riley e Jalen Hill chegaram ao aeroporto de Los Angeles na terça, de acordo com o jornal Los Angeles Times.

Horas antes, o comissário da liga Pacific-12, Larry Scott, disse em um comunicado que os atletas estavam em um avião para essa cidade.

"O problema foi resolvido para a satisfação das autoridades chinesas" e o trio conseguiu deixar Hangzhou, onde foram detidos há uma semana, disse ele.

"Estamos satisfeitos em trazer esses jovens de volta para casa, para suas famílias e sua universidade", declarou Scott.

Trump indicou que pediu pessoalmente ao presidente chinês, Xi Jinping, para intervir em nome dos três jogadores durante sua visita de dois dias a Pequim na semana passada.

Em sua declaração, Scott agradeceu a Trump e ao Departamento de Estado por sua ajuda na resolução do caso.

Ball, Riley e Hill foram presos em Hangzhou antes de um jogo contra Georgia Tech que deveria acontecer em Xangai.

De acordo com a ESPN, eles foram presos por suspeita de furto em uma loja Louis Vuitton.

* AFP