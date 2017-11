TOPSHOTS Buscas por sobreviventes de terremoto no Irã continuam

Teerã 15/11/2017 | 07h37

As autoridades iranianas ordenaram nesta quarta-feira (15) o prosseguimento das operações de busca por sobreviventes nas áreas do oeste do Irã atingidas pelo terremoto de domingo à noite.

"As operações de socorro estão quase encerradas, mas o ministro do Interior insistiu que as buscas continuem (...) para ter 100% de certeza de que não há ninguém sob os escombros", declarou o porta-voz da célula nacional de crise, Behnam Saïdi, à televisão estatal.

O oeste do Irã foi atingido na noite de domingo por um terremoto de 7,3 de magnitude, também sentido no Iraque e na Turquia.

A catástrofe deixou oficialmente 432 mortos e mais de 7.800 feridos no Irã. Todas as vítimas foram identificadas na província de Kermanshah, na fronteira com o Iraque. Neste país, o número de mortos chega a oito, além de mais de 330 feridos, segundo as autoridades.

O dano material causado pelo desastre equivaleria a 26 bilhões de rials iranianos, cerca de 6,3 bilhões de dólares, de acordo com uma estimativa inicial fornecida por Mojtaba Nikkerdar, vice-governador da província de Kermanshah. Isso corresponde a cerca de 1,5% da previsão do PIB nacional pelo Fundo Monetário Internacional para 2017.

* AFP