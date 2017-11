Tiroteio em escola na Califórnia deixa ao menos três mortos

Los Angeles 14/11/2017 | 17h27

Pelo menos três pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas nesta terça-feira (14) em um tiroteio em uma escola na zona rural da Califórnia, informaram as autoridades.

O tiroteio começou em uma residência do condado de Tehama, no norte deste estado da costa oeste americana, e prosseguiu na escola, disseram as autoridades.

Phil Johnston, assistente do xerife, disse à rede KCRA de San Francisco que o atirador foi morto pela polícia.

Ele acrescentou que não tinha o número exato de vítimas, mas que sabia da morte de pelo menos três adultos.

"Sei que retiramos pelo ar alguns estudantes, sei que a escola foi liberada, eu sei que temos crianças que estavam na escola em um local seguro, agora".

Johnston acrescentou que cerca de cem oficiais responderam ao incidente.

* AFP