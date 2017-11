Tillerson irá a Mianmar para abordar crise dos rohingyas

Washington 02/11/2017 | 15h22

O chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, visitará Mianmar em 15 de novembro para abordar com as autoridades locais a crise que afeta a minoria muçulmana rohingya, que provocou o êxodo de mais de 600.000 pessoas para Bangladesh nos últimos seis meses.

O Departamento de Estado assinalou em comunicado que Tillerson se reunirá em Naypyidaw, a capital administrativa, "com dirigentes de alto escalão" birmaneses para falar da "crise humanitária no estado de Rakhine e do apoio dos Estados Unidos à transição democrática de Mianmar".

As autoridades birmanesas negaram as acusações da ONU de que esta minoria sofra uma "limpeza étnica", argumentando que seu único objetivo é erradicar a rebelião muçulmana do Exército da Salvação Rohingya de Rakhine.

Os rohingyas representam a maior população apátrida do mundo desde que a junta militar retirou sua nacionalidade birmanesa em 1982.

Eles não dispõem de documentos de identidade, não podem se casar ou viajar sem autorização, e tampouco têm acesso ao mercado de trabalho ou aos serviços públicos, como escolas e hospitais.

* AFP