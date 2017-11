Tesla apresenta caminhão totalmente elétrico

Hawthorne 17/11/2017 | 18h17

Após revolucionar o mundo dos carros elétricos, a Tesla deu mais um passo no transporte "verde" e apresentou um futurístico caminhão totalmente elétrico.

"Desenhamos o caminhão Tesla para ser como uma bala", disse o cofundador e diretor executivo da Tesla, Elon Musk.

O inventor bilionário apresentou, na quinta-feira, o novo veículo - batizado de Tesla Semi - em um evento em Hawthorne, Califórnia.

O perfil elegante e aerodinâmico do novo veículo, em cores foscas ou metálicas, foi desenhado para sobressair nas estradas, e a companhia assegura que será mais rápido e econômico que os caminhões a diesel atuais.

Tem quatro motores elétricos independentes, um para cada uma das suas rodas, uma transmissão que não requer mudança de marchas e um sistema de freios regenerativo, disse Musk.

A autonomia do veículo é de 800 km, o suficiente para a maioria das rotas de caminhões, 80% delas de 400 km ou menos, segundo Musk.

"O que significa que você pode ir e voltar sem ter que recarregá-lo", disse.

Outra inovação é o desenho da cabine: o assento do motorista fica no centro, em vez de em um dos lados, mais perto do para-brisa panorâmico, onde ele pode ter uma visão melhor do caminho.

Além disso, o interior tem espaço suficiente para ficar em pé e caminhar.

De acordo com Musk, operar um caminhão tradicional custará 20% a mais que um Tesla, e a experiência para o motorista "será muito melhor" com este último.

* AFP