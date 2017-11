Terrremoto de magnitude 6,2 graus abala o Equador

Quito 17/11/2017 | 12h22

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude sacudiu o Equador nesta sexta-feira. No ano passado, o país foi atingido por um terremoto que deixou 673 mortos, informou o Instituto Geofísico de Quito.

O tremor foi registrado às 08H41 do horário local (13H41 GMT), com epicentro a 47 km de profundidade a aproximadamente 26 km do porto de Guayaquil (sudoeste e a cidade mais povoada do país), apontou o organismo.

O Serviço Integrado de Segurança ECU911 indicou que realizava um "levantamento de informação sobre chamadas recebidas" para estabelecer possíveis efeitos do fenômeno natural.

Em 16 de abril de 2016, um terremoto de 7,8 graus de magnitude arrasou com povoados das províncias costeiras de Manabí e Esmeraldas, causando a morte de 673 pessoas e causando danos de mais de 3 bilhões de dólares.

Localizado na zona de encontro das placas tectônicas Nazca e Sul-americana, o Equador é muito propenso à atividade sísmica.

SP/fj/cc

* AFP