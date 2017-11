Taylor Swift mais combativa do que nunca em novo álbum

Nova York 10/11/2017 | 23h17

A cantora americana Taylor Swift eleva o tom em "Reputation", lançado nesta sexta-feira, no qual se mostra mais combativa e vingativa do que nos álbuns anteriores.

Em "Look what you made me do", Swift aparece agitando um bastão de beisebol pronta para quebrar tudo, em contraste com seu álbum precedente, "1988", no qual relata suas conquistas amorosas.

A cantora de 27 anos sempre inclui elementos autobiográficos em suas músicas e desta vez o alvo foi o rapper Kanye West, que em 2009 interrompeu a entrega do MTV Award à Swift para dizer que o premio deveria ser de Beyoncé.

No novo álbum Swift incursiona pela primeira vez no rap, após passar pela música country e migrar para o pop nos últimos anos.

Em "End Game", canta com o rapper Future e o inglês Ed Sheeran.

* AFP