Sinais de atividade em base de mísseis norte-coreana

Seul 28/11/2017 | 06h07

Sinais de rádio e de atividade de um radar em uma base de mísseis norte-coreana provocaram o temor de que o país estaria preparando um novo lançamento de míssil, informaram meios de comunicação da Coreia do Sul e Japão.

A comunidade internacional está preocupada com o programa balístico da Coreia do Norte, cujo último teste nuclear aconteceu em 15 de setembro, o que aumentou a esperança de que as sanções mais duras da ONU estariam dando resultados.

A agência sul-coreana Yonhap, que citou uma fonte governamental, informou que um radar de rastreamento de mísseis foi acionado na segunda-feira em uma base norte-coreana não identificada e que o tráfego de telecomunicações registrou uma intensificação.

"Foram detectados movimentos ativos em uma base de mísseis norte-coreana", declarou a fonte.

"Sinais como os detectados na segunda-feira são detectados com frequência".

"Devemos observar a situação durante mais tempo, antes determinar se o Norte está preparando um teste de mísseis ou os exercícios de inverno, que começam na sexta-feira", completou.

O porta-voz do ministério da Defesa sul-coreano se recusou a fazer comentários.

Informações similares foram publicadas pela imprensa japonesa.

De acordo com a agência Kyodo, o governo japonês está em alerta após a detecção de sinais de rádio que provocaram o temor de um lançamento de míssil.

"A Coreia do Norte poderia lançar um míssil nos próximos dias", afirma a Kyodo.

Mas a agência também citou a possibilidade de uma preparação para os exercícios de inverno do exército norte-coreano.

Em setembro, a Coreia do Norte executou o seu sexto teste nuclear, o mais potente até agora, e lançou um míssil de alcance médio que sobrevoou o Japão

* AFP