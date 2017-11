Secretário de Estado americano diz que povo do Zimbábue deve eleger seus governantes

Washington 17/11/2017 | 13h57

A população do Zimbábue deve poder "eleger o seu governo" por meio de eleições democráticas, declarou nesta sexta-feira o chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, após o golpe militar no país africano.

"Devemos trabalhar juntos para um rápido retorno a um poder civil no país de acordo com a sua Constituição", afirmou Tillerson, antes de uma reunião com chanceleres da União Africana.

"O Zimbábue tem a oportunidade de tomar um novo caminho, um caminho que deve incluir eleições democráticas e respeito aos direitos humanos", acrescentou.

Na capital Harare, os militares e o presidente Robert Mugabe, de 93 anos e 37 no governo, seguem negociando.

* AFP