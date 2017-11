Saudi Aramco assina acordos energéticos de cerca de US$ 4,5 bilhões

Riade 09/11/2017 | 17h50

A petroleira Saudi Aramco assinou, nesta quinta-feira (9) acordos avaliados em 4,5 bilhões de dólares com empreiteiras multinacionais de petróleo e gás, num esforço da empresa para diversificar suas finanças.

Os acordos foram assinados com empresas como a espanhola Tecnicas Reunidas, a italiana Saipem, a chinesa Petroleum Pipeline e a Construção Nacional de Petróleo de Abu Dhabi.

Os investimentos "refletem nosso esforço combinado de diversificar nossa economia, promover negócios locais, apoiar um ambiente sustentável e fortalecer nosso clima de negócios e investimentos", disse o CEO da Aramco, Amin Nasser, em nota.

No ano passado, a Arábia Saudita anunciou planos de vender 5% da Aramco, a joia da coroa do reino, uma iniciativa que espera-se que seja a maior oferta pública inicial do mundo.

O plano é a base do programa de reforma adotado pelo príncipe da coroa Mohammed bin Salman para diversificar a dependência econômica do petróleo.

* AFP