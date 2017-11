Sandinistas vencem eleições municipais na Nicarágua

Managua 06/11/2017 | 14h42

O partido do presidente Daniel Ortega venceu com facilidade nesta segunda-feira (6) as eleições municipais da Nicarágua, obtendo 73,65% dos votos, após concorrer com grupos de direita de pouca popularidade e na ausência da oposição, que não compareceu por desconfiança ao sistema eleitoral.

O partido de esquerda Frente Sandinista (FSLN) manteve a maioria das 17 vagas dos departamentos e governos locais após a apuração de 75,88% das 13.206 urnas de votação das eleições ocorridas no domingo, de acordo com o segundo informe do Conselho Eleitoral Supremo (CSE), emitido na madrugada desta segunda-feira.

Já o direitista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), em um distante segundo lugar, obteve 13,77% dos votos e disputava alguns governos locais com o FSLN.

A capital, governada há 17 anos pela esquerda sandinista, ficou sob responsabilidade de Reyna Ruedas, que já integra o governo desde 2009.

O governo comemorou "a grande vitória do FSLN", na Plaza Las Victorias da capital.

Cerca de 3,6 milhões de cidadãos do Nicarágua foram convidados a eleger seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que governarão os 153 municípios entre o período de 2018-2022.

* AFP