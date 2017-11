Rússia veta extensão de investigação de ataques químicos na Síria

Nações Unidas 16/11/2017 | 19h47

A Rússia vetou nesta quinta-feira (16), no Conselho de Segurança, uma resolução que buscava prorrogar a investigação da ONU para determinar os responsáveis por ataques químicos na Síria.

Trata-se da décima vez que Moscou utiliza seu poder de veto para bloquear medidas do Conselho de Segurança contra seu aliado em Damasco.

Onze dos 15 membros do Conselho votaram a favor do projeto de resolução redigido pelos Estados Unidos para estender o mandato do Mecanismo de Investigação Conjunta (JIM, na sigla em inglês) para identificar os autores dos ataques químicos na Síria.

China e Egito se abstiveram, enquanto que a Bolívia se uniu à Rússia para votar contra a medida.

A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse no Conselho que o veto russo foi um "duro golpe".

"A Rússia matou o mecanismo investigador que conta com um esmagador apoio deste Conselho", afirmou.

Moscou e Washington haviam apresentado projetos de resolução para renovar o mandato do JIM, mas a Rússia retirou seu texto no último momento.

Para ser adotada, uma resolução deve receber pelo menos nove votos e não ser objeto de veto por nenhum dos cinco membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

A Rússia criticou duramente o JIM após seu último informe, no qual acusa a força aérea síria de lançar em 4 de abril um ataque com gás sarin contra o povoado opositor Jan Sheijun, que deixou mais de 80 mortos.

Esse ataque gerou alarme internacional diante das imagens de crianças morrendo, e levaram os Estados Unidos a lançar poucos dias depois um ataque de mísseis contra uma base aérea síria.

Desde a sua criação em 2015 por iniciativa russo-americana, o JIM agrupa cerca de trinta especialistas que concluíram que as forças de Damasco são responsáveis, além do incidente em Jan Sheijun, por ataques com cloro em três aldeias em 2014 e 2015, e que o EI usou gás mostarda em 2015.

* AFP