Rússia perde contato com satélite lançado da base de Vostochni

Vostochny 28/11/2017 | 08h27

A agência espacial russa anunciou nesta terça-feira que perdeu contato com o satélite meteorológico Meteor, lançado poucas horas antes da base de Vostochni, inaugurado em abril de 2016 no extremo leste do país.

"O contato com o aparelho espacial não foi estabelecido porque não alcançou a órbita prevista", indicou a Roskosmos em um comunicado.

A agência está examinando as causas do fracasso.

A Rússia lançou nesta terça-feira, às 14h41 locais (3h41 de Brasília) um segundo foguete Soyuz que transportava um satélite meteorológico Meteor e um microssatélite russos, assim como 17 mini ou microssatélites de instituições ou empresas do Canadá, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suécia e Noruega.

O primeiro lançamento de um foguete em Vostochni aconteceu em abril de 2016, na presença do presidente russo Vladimir Putin.

O cosmódromo de Vostochni substituirá no futuro a famosa base de Baikonur, no Cazaquistão.

* AFP