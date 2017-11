Roubadas em Paris garrafas de whisky, uma delas de mais de EUR 100.000

Paris 14/11/2017 | 19h32

Uma loja de luxo de Paris foi roubada neste domingo de 69 garrafas de whisky com um valor total de 700.000 euros, entre elas uma japonesa avaliada em mais de 100.000 euros, informaram várias fontes nesta terça-feira (14).

Os ladrões levaram "garrafas que estavam expostas na vitrine dedicada às peças de coleção", explicou a loja, a Maison du Whisky, em comunicado.

O prejuízo total é de entre "650.000 e 700.000 euros", segundo uma fonte policial.

Entre as garrafas roubadas se encontra uma peça "única", segundo a Maison du Whisky, situada em um acomodado bairro de Paris: "uma das 41 garrafas do mundo de Karuizawa 1960", batizada "The Squirrel".

"Esta garrafa é única devido a uma particularidade física que a torna rastreável e dificilmente vendável", acrescentou.

O Karuizawa 1960 é o whisky puro malte japonês mais antigo do mundo.

"The Squirrel" está "avaliado agora em mais de 100.000 euros", informou uma fonte próxima da investigação, que explicou que "o mercado do whisky se parece com o mercado da arte".

A Maison du Whisky, contactada pela AFP, considerou que esta garrafa era o objetivo dos ladrões.

* AFP