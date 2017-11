Restaurantes dos EUA terão que apresentar calorias nos cardápios

Washington 08/11/2017 | 16h50

A quantidade de calorias dos pratos oferecidos nos restaurantes dos Estados Unidos deverá aparecer nos cardápios, anunciou a Administração de Drogas e Alimentos (FDA), confirmando a aplicação de uma lei aprovada há três anos.

Esta medida, apresentada pelo governo do democrata Barack Obama, tem como objetivo lutar contra a obesidade no país, e fazia parte do projeto legislativo de saúde pública conhecido como Affordable Care Act (ou "Obamacare"), aprovado em 2010.

A administração republicana de seu sucessor, Donald Trump, se comprometeu a desmantelar este dispositivo, em particular as medidas relativas à cobertura de saúde, mas esta lei sobre calorias finalmente entrará em vigor em maio de 2018, após várias postergações.

Em um rascunho de recomendação publicado em seu site, a FDA confirma a aplicação da lei a partir de maio e realiza algumas mudanças para responder "às preocupações expressadas pelas partes envolvidas sobre o rótulo nutricional requerido para os alimentos servidos" nos restaurantes.

Os esclarecimentos sobre o alcance exato da lei incluem detalhes de como deve ser apresentado o conteúdo calórico dos pratos em locais self-service e também em pizzarias, onde a quantidade de calorias de cada pizza depende dos ingredientes escolhidos pelo consumidor.

"Quando mais de um terço dos adultos americanos é obeso e cada vez mais pessoas tentam cuidar de sua saúde, sabemos que poder tomar decisões informadas em matéria de alimentação pode melhorar e salvar vidas", assinalou Scott Gottlieb, um dos membros da FDA, citado em comunicado.

"Nos próximos meses continuaremos trabalhando com restaurantes e outros estabelecimentos similares como parte do processo de aplicação, e os consumidores terão acesso em maio a uma informação clara e consistente sobre as calorias em seus restaurantes e cafeterias favoritos", acrescentou.

A apresentação do conteúdo calórico nos restaurantes já está muito difundida, especialmente em Nova York, onde é obrigatória há anos.

* AFP