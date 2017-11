Reservas de petróleo americanas têm alta surpreendente

Nova York 15/11/2017 | 16h44

As reservas de petróleo aumentaram de maneira inesperada nos Estados Unidos na semana passada, segundo dados publicados nesta quarta-feira (15) pelo Departamento de Energia.

Na semana encerrada em 10 de novembro, as reservas comerciais de petróleo aumentaram 1,9 milhão de barris (mb), a 459,0 mb, quando analistas questionados pela agência Bloomberg previam retração de 2,4 mb.

As reservas de gasolina, por sua vez, ganharam 900.000 barris, enquanto especialistas esperavam também uma redução de 1,5 mb.

Os estoques de produtos destilados (como óleo de aquecimento) recuaram 800.000 barris, menos que a queda de 1,8 mb antecipada pelos analistas.

Já a produção de petróleo continuou a crescer nos Estados Unidos, com média de 9,65 milhões de barris diários, contra 9,62 mbd da semana anterior.

As exportações de petróleo subiram a 1,13 mbd, após alcançar, duas semanas antes, um recorde histórico de 2,13 mbd.

O preço do petróleo se manteve em baixa após a divulgação do informe, com o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em dezembro recuando 59 centavos, a 55,11 dólares nos New York Mercantile Exchange (Nymex), às 15H40 GMT (13H40 de Brasília).

* AFP