Reino Unido tem queda recorde de imigração líquida após Brexit

Londres 30/11/2017 | 17h03

A imigração líquida sofreu uma queda sem precedentes no Reino Unido no ano seguinte à vitória do Brexit em um referendo, porque menos europeus chegaram e mais saíram do país, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (30).

A imigração líquida é o número de pessoas que chegaram menos o de pessoas que saíram do país. Ao todo, 572 mil imigraram para o Reino Unido entre junho de 2016 e junho de 2017 e 342 mil emigraram, uma imigração líquida de 230 mil pessoas, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais.

É uma queda de 106 mil pessoas em relação ao mesmo período anterior - três quartos delas, da Europa.

"Esta diferença de 106 mil pessoas é estatisticamente significante e é a maior redução anual já registrada", afirmou o escritório em comunicado.

* AFP