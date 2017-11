Reino Unido deixará a UE em 29 de março de 2019 às 23H00 GMT

Londres 09/11/2017 | 21h15

O governo britânico anunciou que o Brexit acontecerá dia 29 de março de 2019 às 23H00 GMT, uma precisão que será objeto de uma emenda ao projeto de lei de saída da UE que será debatida no Parlamento.

"Nossa emenda indica claramente que o Reino Unido deixará a União Europeia às 23H00 de 29 de março de 2019", declarou em um comunicado o ministro encarregado do Brexit, David Davis.

Segundo seu ministério, alguns deputados se preocupam com a possibilidade de que a aplicação do Brexit não estivesse inscrita na lei.

"Escutamos os membros do público e do Parlamento, e fizemos mudanças para evitar qualquer confusão", informou David Davis.

Após a votação dos britânicos em favor do Brexit durante o referendo de junho de 2016, a primeira-ministra Theresa May formalizou em 29 de março a intenção de seu país de abandonar a UE.

May abriu um período de negociações de dois anos antes da retirada oficial do Reino Unido.

Em seu discurso em Florença, no dia 22 de setembro, May insistiu que sua intenção era que o Brexit se concretizasse no dia 29 de março de 2019, uma data que não é surpreendente.

A mudança é a hora: os dirigentes europeus esperavam que o Brexit acontecesse à meia-noite, pelo horário de Londres, mas será à meia-noite pelo horário de Bruxelas.

Esse projeto de lei governamental, um texto crucial no processo de saída da UE, tem como objetivo pôr fim à supremacia do direito europeu no Reino Unido.

* AFP