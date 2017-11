Reino Unido cresce 0,4% no terceiro trimestre

Londres 23/11/2017 | 10h22

A economia do Reino Unido acelerou no terceiro trimestre, confirmou o dado oficial divulgado nesta quinta-feira, no dia seguinte em que o governo rebaixou suas previsões de crescimento até 2021.

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,4% no terceiro trimestre, alta de um décimo em relação aos três meses anteriores, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), confirmando uma primeira estimativa publicada no mês passado.

Apesar dessa leve alta, o governo de Theresa May revisou em baixa todas as previsões de crescimento do país até 2021.

Para 2017, o governo espera um crescimento de 1,5%, comparado com 1,8% em 2016, uma desaceleração que reflete a incerteza que vive o país à espera de ver o que ocorrerá depois do divórcio com a União Europeia.

* AFP