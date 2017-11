Reabertura de porto e aeroporto para a entrada de ajuda humanitária ao Iêmen

Riade 22/11/2017 | 16h22

A coalizão dirigida pela Arábia Saudita no Iêmen anunciou nesta quarta-feira (22) a reabertura do porto de Hodeida (oeste) e do aeroporto de Sana, para que a ajuda humanitária possa novamente entrar no país, que se encontra em guerra.

A coalizão, liderada por Riad, impôs um bloqueio total ao Iêmen no dia 4 de novembro, logo após os rebeldes iemenitas huthis terem lançado um míssil direcionado à Arábia Saudita.

Esses rebeldes atualmente controlam Hodeida e Sana.

O míssil foi interceptado quando se aproximava do aeroporto internacional de Riad.

* AFP