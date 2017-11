Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip comemoram 70 anos de casados

Londres 20/11/2017 | 11h32

A rainha Elizabeth II da Inglaterra e o príncipe Philip de Edimburgo celebram nesta segunda-feira 70 anos de matrimônio, convertendo-se assim no primeiro casal real britânico que alcança as bodas de titânio.

É um novo recorde para a rainha, decana dos monarcas do mundo e que subiu ao trono em 1952 aos 25 anos de idade.

O duque de Edimburgo ostenta, por sua parte, o recorde de longevidade dos consortes reais no Reino Unido, anteriormente em mão da rainha Charlotte, esposa de George III durante 57 anos.

Mesmo sem o casal participar nos atos públicos comemorativos da data, os sinos da Abadia de Westminster, onde se casaram em 20 de novembro de 1947, tocarão em Londres para prestar-lhes homenagem.

Por ocasião do aniversário, o Palácio de Buckingham divulgou duas imagens do casal, datadas do início do mês no salão branco do Castelo de Windsor pelo fotógrafo britânico Matt Holyoak.

Em uma delas, a rainha Elizabeth usa um vestido de cor creme que já havia exibido em suas bodas de diamante, há dez anos, e um broche de ouro, com um rubi e um diamante, presente de seu esposo em 1966. Ele, de terno cinza e gravata bordô, aparece a seu lado.

A empresa de correios britânica, Royal Mail, editou seis selos em branco e negro que representam o casal durante seu noivado, seu casamento e lua de mel.

- Testemunho -

Elizabeth II e Philip tiveram quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward, oito netos e cinco bisnetos.

Agora esperam o sexto bisneto, o terceiro filho de William e Catherine, que nascerá em abril.

O casal real vive junto há sete décadas, das quais a mais difícil com certeza foi os anos 1990, com o divórcio de três de seus filhos e a morte, em 1997, da princesa Diana.

Apesar de seus temperamentos bastante distintos - a rainha é comedida e seu marido mais impulsivo -, sempre mostraram sua unidade, apesar de a imprensa britânica insinuar supostas infidelidades do príncipe.

"É minha rocha", afirmou Elizabeth a respeito de seu marido.

"Meu primeiro, segundo e último emprego é jamais abandonar a rainha", afirmou ele, em outra ocasião.

Com 96 anos, Philip de Edimburgo decidiu, em agosto passado, retirar-se totalmente da vida pública, o que dará a ele tempo de pintar e ler, enquanto a rainha começou, aos 91 anos, a delegar atos oficiais e seu filho e herdeiro do trono, Charles, de 69 anos.

Em 12 de novembro passado, Charles depositou uma coroa de flores em memória das vítimas de conflitos durante o "Dia da Recordação", substituindo sua mãe, que observava a cerimônia do balcão do ministério das Relações Exteriores, ao lado de seu marido.

Elizabeth tinha apenas 13 anos quando se viu apaixonada por Philip, um cadete da Marinha louro e com 18 anos, membro da família real grega que teve de fugir do país.

Passaram oito anos - que incluíram uma guerra mundial na qual ele foi combatente - até que se casaram com grande pompa na Abadia de Westminster.

Antes do casamento, o príncipe disse à rainha-mãe que havia "se enamorado completamente" de sua filha.

* AFP