Quatro supostos membros da Al-Qaeda morrem em ataque com drone no Iêmen

Adem 20/11/2017 | 20h32

Quatro supostos membros da Al-Qaeda morreram nesta segunda-feira em um ataque com drone no centro do Iêmen, informou um responsável local.

"Um veículo que transportava a quatro combatentes foi atacado [por um drone] em uma estrada de montanha" na província de Baida, disse o responsável. "Todos morreram. Pertenciam à Al-Qaeda".

Os Estados Unidos são o único país que opera com drones armados no Iêmen, e regularmente ataca a Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), que Washington considera a mais área de atuação da rede extremista.

Esses ataques se intensificaram com a chegada de Donald Trump à presidência americana, em janeiro.

A AQPA reforçou sua influência no Iêmen graças ao caos derivado da guerra civil em que o país se encontra já mais de dois anos, na qual rebeldes xiitas confrontam as forças pró-governo, apoiadas pela Arábia Saudita.

* AFP