Putin vai ao Irã discutir Síria, programa nuclear e cooperação

Teerã 01/11/2017 | 08h32

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a Teerã nesta quarta-feira (1º) para uma visita oficial dedicada à questão síria, ao programa nuclear iraniano e ao reforço da coooperação econômica entre Rússia e Irã - de acordo com imagens da televisão pública local.

Putin desembarcou no aeroporto de Mehrabad, no centro da capital, pouco depois das 13h45 locais (8h15, horário de Brasília). Deve participar ainda hoje de uma cúpula tripartite com o presidente anfitrião, Hassan Rouhani, e do Azerbaijão, Ilham Aliev.

* AFP