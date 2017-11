Putin se reuniu com Assad e o felicitou pela luta contra o "terrorismo"

Sochi 21/11/2017 | 06h03

O presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu na segunda-feira com o colega sírio Bashar al-Assad em Sochi (sudoeste da Rússia), a quem felicitou pela luta contra o terrorismo, dois dias antes de uma cúpula entre Rússia, Irã e Turquia sobre a Síria, anunciou o Kremlin.

O governo anunciou ainda que Putin conversará nesta terça-feira sobre a situação na Síria e a busca de uma solução para o conflito com o presidente americano Donald Trump.

"Vladimir Putin realizou negociações com o presidente sírio Bashar al-Assad, que viajou à Rússia para uma visita de trabalho", indicou o Kremlin em um comunicado.

"Quero felicitá-lo pelos resultados obtidos pela Rússia na luta contar o terrorismo", afirmou Putin a Assad, segundo o comunicado divulgado pelo Kremlin.

"O povo sírio passa por momentos difíceis e se aproxima uma derrota definitiva e inevitável dos terroristas", disse Putin na reunião de segunda-feira à noite.

"Penso que é o momento de passar ao processo político", completou o presidente russo, que na quarta-feira receberá os presidentes da Turquia e do Irã para discutir uma solução à guerra, iniciada em março de 2011 e que deixou pelo menos 300.000 mortos.

O encontro aconteceu na residência de veraneio do presidente russo no balneário de Sochi, às margens do Mar Negro.

O objetivo da reunião era conversar sobre uma "solução política e pacífica a longo prazo" na Síria, afirmou Putin, segundo o comunicado do Kremlin.

Assad expressou a Putin "o reconhecimento do povo sírio" pela ajuda da Rússia na defesa da "integridade territorial e da independência da Síria, segundo uma tradução para o russo de suas palavras.

No encontro, Putin informou que teria muitas conversas com chefes de estado.

"Hoje mesmo (segunda-feira) está prevista uma conversa com o emir do Catar e amanhã (terça-feira) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", disse Putin, segundo o comunicado oficial do Kremlin.

* AFP