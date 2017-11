Putin elogia êxito militar de Assad antes de cúpula sobre Síria

Sochi 21/11/2017 | 16h22

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou nesta terça-feira (21) os êxitos militares do presidente sírio, Bashar al-Assad, a quem recebeu dois dias antes de uma cúpula com Irã e Turquia sobre o conflito na Síria.

"Mais de 98% do território sírio estãoória" sobre o EI.

A Rússia promove com o Irã, aliado de Assad, e a Turquia, que apoia os rebeldes, as negociações de Astana, capital de Cazaquistão, onde o governo e a oposição sírios celebraram sete reuniões em 2017.

As negociações de Astana permitiram criar "zonas de distensão" nas regiões de Idlib (noroeste), Homs (centro), Guta Oriental (perto de Damasco) e no sul.

Essas medidas permitiram diminuir a tensão e agora a Rússia quer que as negociações de Astana, concentradas até então nos aspectos militares, desemboquem em uma solução política.

Apesar da diminuição da violência, mais de 13 milhões de pessoas, quase a metade delas crianças, precisam de ajuda humanitária na Síria, advertiu nesta terça-feria em um relatório o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).

Até agora todas as tentativas de acabar com a guerra pararam no obstáculo do destino de Bashar al-Assad.

A última iniciativa russa de tentar reunir o governo e a oposição na Rússia foi recebida com frieza pelos rebeldes.

Por enquanto não foi fixada nenhuma data para essa reunião, que pode acontecer no começo de dezembro.

Ao contrário, as diferentes facções da oposição síria se encontrarão a partir de quarta-feira em Riad, capital da Arábia Saudita, país que patrocina o Alto Comitê de Negociações (HCN), que reúne os grupos rebeldes opostos a Assad.

* AFP