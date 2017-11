Próximo Festival de Cannes será realizado de 8 a 19 de maio

Paris 22/11/2017 | 17h22

O 71º Festival de Cannes será realizado de 8 a 19 de maio, terminando em um sábado com o anúncio da Palma de Ouro, em vez de em um domingo, como era habitual, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (22).

A cerimônia de abertura será na terça-feira dia 8. Tradicionalmente, o Festival começava em uma quarta-feira. O número de dias será o mesmo, 12.

"O Festival abre um novo período de sua história. Prevemos renovar ao máximo nossos princípios de organização", indicou em um comunicado o presidente do Festival, Pierre Lescure.

O anúncio dos vencedores foi adiantado em um dia, para o sábado à noite, a fim de "aumentar o seu prestígio e dar ao filme de encerramento uma melhor exposição", acrescenta a nota.

Na última edição do maior festival de cinema do mundo, o júri presidido pelo diretor espanhol Pedro Almodóvar concedeu a Palma de Ouro a "The Square", do sueco Ruben Östlund, uma sátira sobre a burguesia ocidental.

