Protestos prosseguem com breves bloqueios de estradas na Catalunha

Barcelona 06/11/2017 | 09h02

Pequenos grupos de manifestantes separatistas bloquearam por breves períodos nesta segunda-feira estradas e ferrovias na Catalunha em protesto pela prisão de vários membros do governo regional destituído, informou o serviço de tráfego.

Segundo uma porta-voz desse serviço, os protestos, que em alguns casos duraram meia hora, causaram retenções nos acessos a Barcelona e também dentro da cidade, onde os manifestantes bloquearam as principais artérias de circulação.

Igualmente bloquearam algumas vias ferroviárias com pneus e pedaços de madeira, segundo informou a companhia ferroviária Renfe.

O presidente catalão destituído Carles Puigdemont e os quatro membros de seu governo procurados pela Justiça espanhola pela declaração de independência ilegal se entregaram no domingo às autoridades da Bélgica, onde estão há uma semana.

Oito dos 14 membros do governo de Puigdemont - que compareceram à Justiça em Madri investigados por rebelião, sedição e malversação - foram presos. Um outro, que se demitiu por se opor a uma declaração unilateral, ficou em liberdade sob fiança.

No sábado, Puigdemont assegurou no Twitter que estava "preparado para cooperar plenamente com a Justiça belga".

Sua entrega responde a um desejo "de não fugir da Justiça, mas de se defender em um processo justo e imparcial, possível na Bélgica, altamente duvidoso na Espanha", afirmou neste domingo em Barcelona um porta-voz de seu partido, o PDeCAT.

* AFP