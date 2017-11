Washington 02/11/2017 | 11h17

A produtividade cresceu 3% nos Estados Unidos no terceiro trimestre, segundo a primeira estimativa do Departamento do Trabalho publicada nesta quinta-feira (2).

O crescimento resulta de um aumento da produção de 3,8%, superior ao das horas trabalhadas (0,8%). Supera as expectativas dos analistas, que previam um acréscimo de 2,8%.

* AFP