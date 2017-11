Príncipe Harry e Meghan Markle se casarão em maio no castelo de Windsor

Londres 28/11/2017 | 20h02

O casamento do príncipe Harry da Inglaterra e da atriz americana Meghan Markle será realizado no mês de maio, em data ainda não determinada, na capela Saint-George do castelo de Windsor, informou nesta terça-feira (28) a Casa Real.

"Sua Majestade a Rainha Elizabeth II deu sua permissão para que o casamento aconteça na capela. A família real pagará o casamento" entre o príncipe de 33 anos, quinto na linha de sucessão ao trono, e a atriz de 36, informou o palácio de Kensington em um comunicado.

Markle, cujo pai é presbiteriano e a mãe protestante, será batizada e confirmada na fé anglicana antes do casamento, explicou à imprensa o porta-voz de Harry, Jason Knauf.

A rainha da Inglaterra é a governante suprema da Igreja da Inglaterra, que rompeu com o Vaticano a pedido de Harry VIII no século XVI.

Na sexta-feira, o casal visitará Nottingham, no centro da Inglaterra, para seu primeiro compromisso oficial juntos desde que anunciaram o noivado.

O príncipe e a atriz, que é divorciada, se conheceram em julho de 2016 em Londres através de uma amiga em comum, que organizou um encontro às cegas para eles. Na segunda-feira, após meses de rumores, a Casa Real anunciou o casamento.

Segundo o porta-voz do príncipe, o casal quer que as pessoas participem de alguma forma do grande dia, depois da boa recepção que a notícia de seu casamento teve.

"Querem que o público também se sinta parte das celebrações", disse Knauf.

O porta-voz disse, ainda, que Markle pedirá a nacionalidade britânica e que, enquanto os trâmites, que podem levar anos, não forem resolvidos, manterá a nacionalidade americana.

Markle está resolvendo os detalhes de sua mudança ao Reino Unido. Além da questão da nacionalidade, a atriz já levou um dos seus dois cachorros para o país e deixou o outro com amigos nos Estados Unidos.

A Casa Real afirmou que Markle teria que interromper suas colaborações com a ONU como defensora da igualdade de gênero, assim como deixar seu trabalho como atriz, para se dedicar a atividades de caridade.

- 'Um lugar muito especial' -

O castelo de Windsor, uma das residências oficiais de Elizabeth II, tem 900 anos e é um dos maiores e mais antigos castelos em uso do mundo. Encontra-se a pouco mais de uma hora de Londres, na direção oeste.

Knauf indicou que este castelo é um "local muito especial" para Harry, e por isso o príncipe esteve lá em várias ocasiões com Meghan durante seus 16 meses de romance.

O castelo abriga a capela Saint-George, onde Harry foi batizado, que é um dos melhores exemplos da arquitetura gótica na Inglaterra. É também o centro espiritual da Ordem da Jarreteira, a ordem superior da cavalaria britânica estabelecida em 1348 por Edward III.

Os túmulos de dez monarcas estão na capela, entre eles o de Harry VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour, e no local foram realizados muitos casamentos reais.

Foi também nesta igreja onde, em 2005, o príncipe Charles e Camila, ambos divorciados, receberam a bênção após seu casamento civil.

* AFP