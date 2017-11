Príncipe Harry e atriz Meghan Markle vão se casar em maio no castelo de Windsor

Londres 28/11/2017 | 14h17

O casamento do príncipe Harry da Inglaterra e da atriz americana Meghan Markle será no mês de maio, em data ainda não fornecida, na capela Saint-George do castelo de Windsor, informou nesta terça-feira a Casa Real.

"Sua Majestade a Rainha Elizabeth II deu sua permissão para que o casamento aconteça na capela. A família real pagará o casamento" entre o príncipe de 33 anos, quinto na linha de sucessão ao trono, e a atriz de 36, informou o palácio de Kensington em um comunicado.

Markle será batizada e confirmada na fé anglicana antes do casamento, explicou à imprensa o porta-voz de Harry, Jason Knauf.

Ele indicou que o castelo de Windsor, uma das residências oficiais de Elizabeth II, é um "local muito especial" para Harry e Meghan.

Na sexta-feira, o casal visitará Nottingham, no centro da Inglaterra, para os primeiros compromissos oficiais desde que anunciaram o casamento.

"O príncipe Harry e Miss Markle vão a Nottingham para dois compromissos sobre questões de grande importância para sua Alteza real - a conscientização sobre a aids e a criminalidade juvenil", indicou a palácio.

* AFP