Londres 27/11/2017 | 10h18

O príncipe Harry da Inglaterra, de 33, e a atriz americana Meghan Markle, de 36, vão se casar na primavera (hemisfério norte) de 2018 - anunciou a Casa Real nesta segunda-feira (27).

"O casamento será na primavera (boreal) de 2018. Mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados no devido momento", declarou a assessoria da Clarence House (o Palácio do príncipe Charles, pai do noivo), sobre o compromisso entre o quinto na linha de sucessão ao trono e a atriz.

* AFP