Londres 20/11/2017 | 08h27

As principais bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira, com os mercados preocupados com o fracasso da chanceler alemã Angela Merkel nas negociações para formar um novo governo.

O FTSE-100 de Londres abriu em queda de 0,25%, o Dax de Frankfurt perdia 0,47% e o CAC-40 de Paris 0,15%.

Em Madri, o Ibex-35 começou em alta de 0,12%.

* AFP