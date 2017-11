Presidente Rohani adverte Arábia Saudita sobre o "poder" do Irã

Teerã 08/11/2017 | 07h50

O presidente iraniano Hassan Rohani aconselhou nesta quarta-feira a Arábia Saudita a ter cuidado com o "poder" de seu país, em um novo episódio da troca de ameaças e críticas entre as duas nações nos últimos duas a respeito da guerra no Iêmen.

"Vocês conhecem o poder e o lugar da República Islâmica. Pessoas mais poderosas que vocês não conseguiram fazer nada contra o povo iraniano", disse Rohani.

"Os Estados Unidos e seus aliados mobilizaram todas as suas capacidades contra nós e não conseguiram nada", completou.

* AFP