Presidente iraniano responde à França que 'não busca dominar o Oriente Médio'

Teerã 21/11/2017 | 11h42

O presidente iraniano, Hassan Rohani, respondeu nesta terça-feira ao francês Emmanuel Macron que o Irã "não busca dominar" o Oriente Médio, após acusações do chanceler francês sobre suas "tentações hegemônicas".

"Nossa presença no Iraque e na Síria responde ao convite dos governos desses países para combater o terrorismo (...) O Irã não procura dominar (...) a região", garantiu o presidente Rohani a Macron durante uma conversa telefônica.

Há alguns dias, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, expressou sua preocupação com as "tentações hegemônicas" de Teerã no Oriente Médio.

"Nosso objetivo é trabalhar pela paz e segurança e evitar o desmembramento dos países da região", afirmou o presidente iraniano.

"Depois do Daesh (Estado Islâmico), será necessário lutar contra outros grupos terroristas", disse Rohani.

Na sexta-feira, Macron expressou seu desejo de que "o Irã tenha uma estratégia regional menos agressiva" e pediu esclarecimento sobre "sua política balística". O presidente francês, que anunciou há um mês a intenção de visitar o Irã no próximo ano, também afirmou sua vontade de dialogar com Teerã.

* AFP