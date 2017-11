Presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, apresenta renúncia

Harare 21/11/2017 | 14h12

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, apresentou nesta terça-feira (21) a sua renúncia, após 37 anos no poder, anunciou o presidente da Assembleia Nacional durante uma sessão extraordinária do Parlamento na capital Harare.

"Eu, Robert Gabriel Mugabe (...) apresento formalmente a minha renúncia à presidência da República do Zimbábue com efeito imediato", declarou o presidente da Assembleia Nacional, Jacob Mudenda, ao ler, sob aplausos, a carta de demissão do chefe de Estado.

"Escolhi me demitir voluntariamente (...) Esta decisão foi motivada por (...) meu desejo de assegurar uma transferência de poder tranquila, pacífica e não violenta", afirma Mugabe em sua carta.

O anúncio de sua renúncia foi imediatamente comemorado por um ensurdecedor concerto de buzinas na capital Harare.

Desde o golpe militar há uma semana, provocado pela demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, o presidente Mugabe perdeu, um a um, seus apoios.

O anúncio de sua demissão aconteceu enquanto os deputados e senadores debatiam em congresso uma moção de destituição.

Robert Mugabe, herói da guerra da independência, liderou seu país por quase 40 anos com punho de ferro, amordaçando a oposição e arruinando a economia do país.

* AFP